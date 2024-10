Yahaira Plasencia dona GRAN SUMA de dinero a estudiantes y se quiebra con confesión: "Sé lo que es"

Yahaira Plasencia sorprendió el pasado lunes 7 de octubre en el programa "Mande quien mande". La artista no solo llegó para promocionar su nuevo éxito "Soltera", sino que también sorprendió a todos al donar miles de soles a un grupo de escolares que necesitaban apoyo para su fiesta de promoción.

Este acto solidario emocionó a los presentes, especialmente a la conductora María Pía Copello, quien no pudo ocultar su sorpresa.

Durante la transmisión, Yahaira se enteró de la situación de los estudiantes del colegio San Juan Masías, quienes estaban desanimados tras perder una competencia de baile en el programa. Fue entonces cuando decidió intervenir.

"Me encantaría poder ayudar a la promoción del colegio San Juan Masías. No sé con quién tengo que hablar, pero quiero aportar para que tengan una promoción linda... Me gustaría aportar con 4 mil soles para ellos. Sí, S/ 4 mil soles para su promoción".", expresó la salsera. Su declaración dejó a todos boquiabiertos, y los escolares beneficiados no tardaron en correr a abrazarla en señal de gratitud.