Yahaira Plasencia se pronuncia tras rumores de reconciliación con Farfán: "Los remembers no están mal"

Yahaira Plasencia mantuvo una polémica relación con Jefferson Farfán hace varios años y desde hace algunas semanas se viene comentando de una posible reconciliación entre ambos. En medio de ello, la cantante de salsa habló por primera vez el tema asegurando que los remembres no tienen nada de malo.

La popular 'Rosada del Rímac' está más feliz que nunca ya que recientemente estrenó su nueva canción 'Soltera', la cual es un himno a todas las mujeres empoderadas y que desean vivir la vida sin ataduras.

La cantante habló por el programa 'Reporte Semanal' para contar más detalles sobre la producción de su nuevo tema y cuando fue consultada sobre las vinculaciones con Jefferson Farfán dejó en claro que no han vuelto a reencontrarse.