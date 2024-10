Christian Cueva habría pedido DINERO a un programa para hablar de sus hijos: "Los niños no se negocian"

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por su relación con Pamela Franco, sino por presuntamente haber solicitado dinero al programa 'América Hoy' para contar su versión de los hechos sobre la pensión que le debería dar a su aún esposa, Pamela López, para mantener a sus hijos.

¿Cuevita intentó lucrar con sus hijos?

Durante la más reciente emisión del magazine matutino de América Televisión, Janet Barboza reveló que el futbolista de Cienciano del Cusco habría intentado negociar con la producción de su programa para contar detalles y mostrar pruebas sobre la relación que lleva con sus hijos.

"Así no es, cuando hay una denuncia tan delicada que involucra a tus hijos menores, a tus hijos pequeños, no puedes intentar hacer un trueque (...) Estás negociando con algo que no es negociable", expresó Janet, sumamente indignada.

En esa misma línea, aseguró que sería entendible que quiera cobrar por hablar sobre su relación con Pamela Franco, pero no le parece correcto que intente lucrar con la situación que están pasando sus pequeños.

"Tu imagen y tu comportamiento con tus hijos no es negociable, eso no se vende como exclusiva, no se intenta ganar un dinerito. Con los niños no se negocia", sentenció.

Cueva manda a vender marcianos a Pamela López

Según contó Magaly Medina en la más reciente emisión de su programa, Pamela López le confesó que Christian Cueva la tiene bloqueada de redes sociales y WhatsApp desde que terminaron su relación, por lo que los temas de sus hijos los trata directamente con la nana.

'Magaly TV, La Firme' expuso chats donde la nana de los hijos de Pamela López le pide a Christian Cueva que le deposite dinero para poder alimentar a los menores. Sin embargo, el popular 'Aladino' contesta con evasivas. A continuación, los chats entre Cueva y la nana.

Nana : Jefe, va depositar hoy día para que puedan comer sus hijos, solamente quiero saber eso

: Jefe, va depositar hoy día para que puedan comer sus hijos, solamente quiero saber eso Cueva : Yo estoy trabajando para poder conseguir para mis hijos. Ya te sabré decir por favor, buscaré para que sea hoy día, si no es hoy día será mañana

: Yo estoy trabajando para poder conseguir para mis hijos. Ya te sabré decir por favor, buscaré para que sea hoy día, si no es hoy día será mañana Nana : Bueno, entonces sus hijos no comerán jefe, nada más.

: Bueno, entonces sus hijos no comerán jefe, nada más. Cueva: Mándame a mis hijos, déjame a mis hijos a mí para que veas cómo yo trabajo por ellos. Que su madre me deje ver a mis niños.

Sin embargo, la parte más llamativa de la conversación fue cuando el exfutbolista de Alianza Lima le envió un mensaje directamente a Pamela López, a través de la nana, instándola a salir a vender a las calles.

"Mira la situación en la que estoy, yo tampoco no trabajo hace mucho, ahorita voy a bien quién me puede prestar o adelantar para poder comprarle sus cosas. Voy a ver cuánto es para tres niños, cuánto podría ser. Ellos tienen una madre que puede trabajar, que aprenda a trabajar, que haga marcianos como yo he vendido en mi vida. Que haga marcianos, que salga a la calle, que dé la cara de vender marcianos" , expresó el futbolista de Cienciano del Cusco.

De esta forma, Janet Barboza se mostró sumamente molesta con Christian Cueva, debido a que el futbolista habría solicitado una compensación económica para hablar sobre la pensión que le debe pasar a sus hijos.