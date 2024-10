Christian Cueva explota tras ser consultado sobre su 'encuentro' con Pamela Franco: "Put**"

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez debido a un incidente con un reportero del programa "Magaly TV: La Firme". Después de ser visto en compañía de Pamela Franco, la pareja fue seguida por las cámaras del programa, lo que resultó en una confrontación verbal entre el deportista y un periodista, generando diversas reacciones en redes sociales.

El futbolista de Cienciano no pudo ocultar su descontento cuando el reportero le preguntó sobre la oficialización de su relación con la cantante. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El polémico futbolista Christian Cueva, conocido por su temperamento impulsivo, respondió con una fuerte expresión a uno de los reporteros de Magaly Medina luego de consultarle sobre la oficialización de su romance con la cantante Pamela Franco.

En ese sentido, Christian Cueva dejó en claro que no le gusta que se le cuestione sobre su vida privada. Este incidente ha reavivado el interés sobre la relación entre Cueva y Pamela Franco, mientras el público se pregunta si ya estarían viviendo juntos o si solo están disfrutando de su cercanía en medio de los compromisos laborales del futbolista.

El incómodo incidente se produjo cuando un reportero del programa de espectáculos intentó acercarse a Christian Cueva para preguntarle sobre su relación con Pamela Franco. Aprovechando que ambos fueron vistos llegando a Lima después de su estadía en Cusco, el periodista no desaprovechó la oportunidad para hacer preguntas sobre la oficialización de la pareja.

No obstante, el enfrentamiento no concluyó en ese momento. Horas más tarde, el futbolista fue visto nuevamente en una chicharronería, lo que provocó un segundo intento de acercamiento por parte del reportero. "Pu..., también quieres saber la vida de todos, hermano oe. ¿Me has visto? ¿Dónde me has visto?", replicó, visiblemente molesto.