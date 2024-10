¡Le responde! Melissa Loza revela cuál es su verdadera edad tras 'bronca' con Rosángela Espinoza

La participante de realities Melissa Loza regresó al elenco de "Esto Es Guerra", y su presencia en el programa no ha pasado desapercibida. Después de vencer a la influencer Rosángela Espinoza en una competencia, Loza ha continuado recibiendo críticas sobre su edad.

Tras ello, la respuesta de Melissa Loza le valió los aplausos del conductor que apoya a su equipo, quien destacó que se encuentra en buena forma para la competencia.

Los constantes enfrentamientos entre Melissa Loza y Rosángela Espinoza han causado conmoción en "Esto es Guerra". Ante las críticas reiteradas de Rosángela, que intenta menospreciarla por su edad, Melissa decidió romper el silencio y habló sobre las tensiones en el programa.

Según Melissa Loza, no ha intentado provocar confrontaciones y no comprende por qué su compañera reacciona de manera exagerada cada vez que se menciona su nombre.

"Yo no busqué esto, yo no sé por qué se alteró, cada vez que habla de mí, se le sale la vena, se exalta y yo la verdad no tengo nada en contra de ella (Rosángela) a parte para discutir se necesita de dos y yo la verdad no estoy en posición de eso", manifestó Melissa Loza.