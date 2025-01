Joven habría sufrido maltrato causado por la amiga de Pamela López: "Me jala el celular"

Pamela López se ha convertido en una figura pública tras separarse del futbolista Cristian Cueva e ingresar a la industria musical. Ahora, una joven salió en las redes sociales a revelar que habría sufrido maltrato de parte de una personas que se encontraba con la ex de 'Aladino' porque creían que la estaban grabando.

A través de su cuenta de TikTok, una joven contó el mal momento que pasó en la fiesta de año nuevo donde también estuvo Pamela López y el 'diablo' Luis Fernando. La usuaria cuenta que la expareja del futbolista creyó que la estaban grabando y habría mandado a una persona de su entorno a que le revisaron su celular. Ante la negativa, le intentaron arrancar su móvil.

"Viene una señora de su grupo de ella, no sé quién sea la verdad. Se acerca a mí de una manera brusca. Yo estaba con mi grupo, nunca la busque, ni le pedí foto, ni nada. No sé qué quería hacer, si arrancarme la mano y otra cosa, me jala el celular con toda y la mano, me dice 'dame'", expresó.