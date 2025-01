¡Increíble! Samantha Batallanos tendría una relación 'poliamorosa' con Neutro según 'Metiche'

La modelo y ex Miss Grand Perú, Samantha Batallanos, sigue generando titulares en los últimos días debido a los comentarios contra su ex, el boxeador Jonathan Maicelo. Ahora, la modelo, ha vuelto a llamar la atención de todos seguidores tras conocerse que al parecer habría vuelto a estar en una nueva relación.

El conductor de televisión Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', sorprendió al revelar en el programa "Todo se Filtra" que Batallanos estaría en una relación poliamorosa con el streamer, Neutro. Según sus declaraciones, ambos se sentirían atraídos y podrían estar juntos, pero sin exclusividad, ya que tendrían la libertad de compartir con otras personas.

Villavicencio también cuestionó hasta qué punto llega este acuerdo y expresó su preocupación sobre los cuidados que deberían tomarse en este tipo de relaciones.

Hasta el momento, ni Batallanos ni Neutro han confirmado o desmentido los rumores, pero las especulaciones han crecido debido a sus frecuentes apariciones juntos.

Jonathan Maicelo fue visto besando a la modelo Nadeska Widausky, lo que despertó rumores sobre una posible nueva relación. Sin embargo, su exnovia, Samantha Batallanos, restó importancia al hecho y lanzó un comentario irónico sobre el boxeador.

En una entrevista con un diario local, la modelo aseguró que este 2025 lo inicia enfocada en su carrera y sin intenciones de mirar atrás. Además, Batallanos reveló que tiene múltiples compromisos laborales, incluyendo viajes dentro y fuera del país, y que está en conversaciones para participar en un reality

"Ja, ja, ja, ¿qué le queda al pobre? Hace rato que regresó a su nivel. La verdad, no está en mi radar para nada. Estoy en otra etapa de mi vida y ya no me interesa nada del pasado, ni hombres, porque son solo distracciones y eso es lo que menos quiero ahora que me está yendo tan bien. Mi enfoque es mi carrera y mi familia", declaró.