Belén Estévez descartó retomar alguna relación: "Jamás volvería con un ex"

La bailarina argentina Belén Estévez, es una figura reconocida dentro del mundo del espectáculo en el Perú. La argentina volvió a reaparecer en una reciente entrevista dónde reveló detalles sobre su vida y algunas relación que dejó sorprendido a más de uno.

Durante una entrevista para el programa "Contra el Tráfico", Belén Estévez habló abiertamente sobre su vida sentimental y explicó los motivos por los que nunca retomaría una relación con una expareja. La bailarina dejó en claro que prefiere cerrar ciclos y enfocarse en nuevas etapas.

"Yo no vuelvo con los ex porque considero que lo que ya está vencido, lo que caduca, ya no se vuelve a comer. Cuando las relaciones terminan es por algo y tenemos que ver las señales", expresó.