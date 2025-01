¡Se sincera! Belén Estévez y su conmovedor mensaje tras no poder formar una familia: "Una fiesta más sin pareja"

La bailarina Belén Estévez se abre sobre su deseo de ser madre y las dificultades que ha enfrentado en su vida amorosa. En una reciente entrevista con Ricardo Rondón, compartió sus sentimientos sobre la falta de una pareja y cómo esto ha impactado su sueño de tener una familia.

Durante la conversación, Estévez expresó su frustración al no haber encontrado al compañero ideal que la acompañe en su camino. "Cada año digo 'una fiesta más sin tener una pareja'", confesó, reflejando la tristeza que siente al ver pasar el tiempo sin poder cumplir uno de sus mayores anhelos.

A pesar de su selectividad en el ámbito amoroso, Belén Estévez compartió sus sentimientos sobre la falta de una familia a sus 43 años. La argentina, que reside en Perú, expresó su sinceridad acerca de la soledad que siente, especialmente porque sus familiares se encuentran en Argentina y su única mascota ha fallecido. Esta situación la ha llevado a reflexionar sobre su vida y las emociones que surgen al estar lejos de sus seres queridos.

La bailarina compartió con Ricardo Rondón que uno de sus anhelos más profundos es convertirse en madre y construir una familia junto al compañero ideal. Sin embargo, también expresó la dificultad que enfrenta al observar el paso del tiempo sin que aún se materialice ese deseo.

De igual forma, la reconocida bailarina explicó las razones que le han impedido considerar la posibilidad de tener un hijo con alguna de sus exparejas, señalando que no ha encontrado la estabilidad necesaria en ninguna de sus relaciones como para pensar en un futuro en común.

"No lo he tenido miedo es que no se ha dado, mis relaciones no han sido suficientemente estables para hablar de hijo, de formar una familia, no voy a tener un hijo con cualquier persona. Quiero que el padre de mis hijos sea el hombre correcto", agregó.