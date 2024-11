Belén Estévez se niega a darle la bendición a Daniela y Waldir Felipa: "Nuestros caminos se separaron"

Belén Estévez y Waldir Felipa tuvieron una controvertida relación hace aproximadamente 12 años durante su participación en El Gran Show. Sin embargo, actualmente el bailarín ha iniciado un romance con Daniela Darcourt, y Belén se ha negado a darles su bendición.

Belén Estévez no quiere saber nada de Waldir

La rubia concedió una entrevista a un conocido medio local y afirmó que no le corresponde dar la bendición a la salsera y a su exnovio, ya que no se considera amiga de ninguno de los dos, por lo que prefiere no emitir opinión ni juicio alguno.

"Yo le deseo lo mejor a todo el mundo, pero no soy quién para enviarle un mensaje. Nosotros ya rehicimos nuestras vidas varias veces, él y yo. Solo que, como ella es una persona pública, se hace notorio. Pero nuestros caminos se separaron hace doce años y no se volvieron a juntar nunca más ", expresó en diálogo con Trome.

En esa misma línea, destacó que su relación con Waldir Felipa no terminó mal, pero que él ya no forma parte de su presente, por lo que prefiere no hablar más del tema. Además, confesó que actualmente hay alguien que le ha robado el corazón y está ayudándola a sanar heridas del pasado.

"Es un poco más joven que yo, tampoco es un colágeno. Es peruano y vive en los Estados Unidos (...) Vamos a ver, quizá lo oficialice con un anillo. Una nunca sabe, ya no estoy para perder tiempo", concluyó.

Belén Estévez descarta romance con congresista

Belén Estévez estuvo en el ojo de la tormenta hace unos días luego de ser vista almorzando con el congresista Diego Bazán. Sin embargo, ambos descartaron que exista un romance entre ellos y ahora la bailarina anunció que ha terminado su amistad con el padre de la patria.

En recientes declaraciones para 'Magaly tv, la firme', la exparticipante de 'El Gran Show' confesó que se sentía apenada por las declaraciones del legislador, además indicó que ya no eran amigos-