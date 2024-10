Leslie Shaw humilla a Rosangela por minimizar su trayectoria: "Payasa, sigues en Esto Es Guerra"

Rosángela Espinoza y Leslie Shaw tuvieron un fuerte enfrentamiento en el más reciente programa de 'Esto Es Guerra'. La cantante y la influencer se dijeron de todo, pero fue Leslie quien finalmente humilló a Rosángela recordándole que sigue participando en el reality de competencia desde hace varios años.

Todo comenzó cuando Rosángela se quejó del jurado que la producción había elegido para un concurso de baile. El equipo de calificadores estaba conformado por Leslie Shaw, Edson Dávila y Belén Estévez, algo que no le pareció correcto a la popular 'chica selfie'.

Sin embargo, Leslie no se quedó callada y le respondió contundentemente, recordándole que no se le conoce otro trabajo desde hace 10 años que ingresó a 'EEG'. "Oye, la payasa es ella, que sigue en 'Esto Es Guerra' en vez de hacer algo más productivo".

Enseguida, Michelle Soifer se sumó a la polémica e hizo un reclamo público a Espinoza, instándola a dejar las quejas a un lado y a dedicarse más a ensayar.

El tiktoker Valentino Palacios fue invitado al programa 'Esto Es Guerra' y en medio de la competencia tuvo un fuerte enfrentamiento de palabras con Rosangela Espinoza, debido a que la streamer intentó minimizarlo por su cantidad de seguidores en TikTok. Sin embargo, no esperaba que el influencer le respondiera de forma directa.

Todo sucedió después que ambos personajes participen en un juego, donde al parecer Rosangela no destacó y expresó su queja; enseguida, Valentino pidió la palabra y expresó: "Oye que tienes, esfuérzate pues, pura queja y queja nomás".

El comentario no le gustó en absoluto a la 'chica selfie', quien intentó minimizar a Valentino preguntando su cantidad de seguidores en la plataforma China: "¿Cuántos seguidores tienes?".

El joven creador de contenido no se quedó callado y arremetió duramente contra Espinoza, sacándole en cara que su comunidad de TikTok es muy sólida y la construida desde cero sin necesidad de trampas.