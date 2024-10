Yaco Eskenazi revela el curioso regalo de cumpleaños que le dio a Natalie Vértiz: "Tiene casi todo"

El pasado 30 de septiembre, Natalie Vértiz celebró su cumpleaños número 33 y lo hizo por todo lo alto, rodeada de familiares y amigos. Pero, lo que realmente llamó la atención fue el especial regalo que su esposo, Yaco Eskenazi, le hizo en esta ocasión tan significativa.

Durante una reciente entrevista en "América Espectáculos", su esposo, Yaco Eskenazi, compartió algunos detalles sobre la emotiva celebración.

Yaco Eskenazi revela qué le regaló a Natalie Vértiz por su cumple. (América Espectáculos)

A pesar de que no le dio un regalo ostentoso, Yaco explicó que lo que realmente importa son los detalles sinceros.

La celebración estuvo repleta de momentos memorables. Uno de los más destacados fue cuando Yaco se unió a la pista de baile, dejando a todos los invitados impresionados con sus movimientos.

"Hace tiempo que no le metía al baile... Tenía que meterle la sandunga. Mi mamá me dijo: 'no sabía que eras tan bravo'", contó Yaco entre risas, mostrando su lado más divertido.