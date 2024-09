Natalie Vértiz revela el motivo por el que no celebraba su cumpleaños: "El verdadero significado"

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Natalie Vértiz detalló cómo celebró su último cumpleaños este 29 de septiembre. Ante ello, la conductora de televisión reveló el motivo por el cual no solía celebrar esta fecha que, para muchos, es especial.

Recordemos que Natalie Vértiz fue centro de atención recientemente tras opinar sobre la situación de Josetty Hurtado, quien ha enfrentado críticas debido a las denuncias contra su padre, Andrés Hurtado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Natalie Vértiz, quien fue coronada Miss Perú en 2011, emocionó a sus seguidores en Instagram al expresar su felicidad por celebrar un nuevo año de vida. En su mensaje, resaltó la importancia crucial de su familia en este cumpleaños tan especial para ella.

"My birthday. Antes que nada, qué imposible resumir los momentos que más me gustan de mi vida, pero lo que sí fue fácil fue llenar este carrete de fotos de mi familia. El verdadero significado de felicidad para mí, es poder disfrutar mi vida con los que más amo. GRACIAS por una vuelta nueva al sol", compartió. Luego reveló el motivo por el cual solía no celebrar su cumpleaños y por qué ahora lo hace.