"Soy la pareja": Onelia Molina admite que le incomodó la cercanía entre Mario Irivarren y Laura Spoya

Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, se sinceró como nunca y admitió que sintió celos por la química que tiene Mario con Laura Spoya, su compañera en el pódcast "Good Time".

La modelo habló del tema en el programa "Al Límite" de Mario Hart y Hugo García, y no dudó en contar cómo se sintió al ver las bromas y juegos entre Mario y Laura en los primeros capítulos del pódcast. Aunque ahora la relación entre ellos es profesional, al comienzo no fue tan fácil para ella.

"Ellos siempre dejaron clara su situación, por más que al comienzo del pódcast se intentó llevar por ahí ah. Yo les voy a ser sincera, al comienzo hubo un par de situaciones que me incomodaron porque definitivamente soy la pareja y que se pongan a bromear (no me gustó)", contó Onelia.