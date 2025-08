Micheille Soifer fulmina a Leslie Shaw: "Para mantenerse vigente siempre tiene que pelearse con alguien"

Micheille Soifer no se guardó nada y soltó tremenda bomba contra Leslie Shaw. En una reciente entrevista, la cantante de "Bombón asesino" se fue con todo y dejó claro que la actitud de Leslie en sus polémicas no le parece, sobre todo cuando quiere lanzar música.

Micheille Soifer arremete contra Leslie Shaw

En su programa "Ponte en cola", Micheille Soifer se mostró fastidiada por la actitud de Leslie Shaw y no dudó en decirle sus verdades. Toda la polémica empezó luego de que la rubia fuera mencionada en "El Valor de la Verdad" de Chechito.

"Leslie ya estás grande, ya estás grandecita para hacer este tipo de ejemplo, de que 'mira este Gucci'. O sea, a mí me da risa. Siento que de verdad le falta ahí algo", expresó Soifer, sin miedo a las consecuencias.

No quiere cargamontón, pero sí aclarar. La ex chica reality aprovechó para defenderse y dejar en claro que su canción con Chechito no es una estrategia para hacerse notar, como muchos piensan.

"Yo no quiero que con eso las personas piensen que yo estoy haciendo un cargamontón con Sergio y agarrándome de esa situación para hacer un tema, porque él y yo ya tenemos grabada una canción hace mucho tiempo", explicó.

Incluso reveló que el tema fue trabajado hace bastante tiempo y que fue escrito por el compositor Carlos Rincón.

Acusa a Leslie de buscar escándalos

Micheille fue más allá y acusó a Leslie Shaw de generar peleas a propósito para mantenerse en el ojo público cada vez que tiene algo nuevo.

"Ya vi cuál es el modus operandis de Leslie. Cada que va a hacer un lanzamiento, personalmente pienso que para mantenerse vigente siempre trata de ser alguna noticia o pelearse con alguien. Es mi punto de vista, okay", señaló con firmeza.

¿Habrá respuesta? Como se sabe, Leslie Shaw no es de las que se queda callada, así que los fans ya están a la expectativa de lo que pueda decir. Hasta ahora, no ha soltado ni una palabra, pero se espera que su respuesta llegue con fuerza.

Este enfrentamiento ha calentado las redes sociales y dividido a los seguidores de ambas artistas. Algunos apoyan a Micheille por "ponerle el parche" a Leslie, mientras que otros creen que la bronca recién empieza.

Micheille Soifer encendió la polémica con sus declaraciones, dejando en claro que no le parece la actitud de Leslie Shaw, quien ha criticado a Chechito y demás artistas, últimamente. Ahora, la pregunta es: ¿responderá Leslie Shaw? ¡El pleito está servido!