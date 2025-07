Dilbert Aguilar reaparece junto a su esposa en concierto y protagonizan incidente: "Qué incómodo"

Dilbert Aguilar reapareció junto a la madre de su hija, Jhazmín Gutarra, en un concierto. Sin embargo, sufrieron un pequeño incidente que los obligó a detener su presentación por unos instantes, ya que, al parecer, alguien lanzó una botella al escenario. El bochornoso momento fue grabado en video y difundido en redes sociales.

Dilbert Aguilar y Jhazmín sufren incidente durante presentación

En un video publicado por el diario El Popular, se observa que el cantante estaba interpretando uno de sus temas cuando, repentinamente, se detuvo. El animador del lugar informó que alguien había lanzado una botella al escenario.

"Han tirado una botella. ¿Quién fue? ¿De dónde salió la botella? Si alguien vio, que lo diga para sacarlo, porque no podemos permitir personas que puedan afectar la integridad de otros o causar daño", se le escuchó decir al animador.

Aunque no se mostró el preciso instante en que la persona fue retirada del local, Jhazmín apareció minutos después en el escenario para interpretar uno de los temas más conocidos de la cumbia peruana, Niña tonta, y al parecer no hubo ningún otro contratiempo.

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos aseguraron que Jhazmín debería ser retirada de la agrupación por faltarle el respeto al cantante, mientras que otros cuestionaron a Dilbert por seguir manteniéndola como parte de su orquesta.

Jhazmin confirma su ruptura con Dilbert

Hace uno días, la joven hizo una transmisión en vivo en TikTok y varias personas le preguntaban por su relación con el cantante. Sin embargo, fue una persona en especial a quien ella decidió responder. "¿Te separaste?", le preguntaron, y ella respondió directamente: "Sí, amiguita".

Las críticas no tardaron en llegar, ya que muchas personas empezaron a tildarla de infiel, mezquina y fría. Además, hicieron alusión a la pasada relación del padre de su hija. "Dilbert mejor se hubiera quedado con Claudia, es más linda y leal, sobre todo", le comentaron.

No obstante, Jhazmín no se quedó callada, y aseguró que no ha sido fácil sobrellevar el acoso mediático que vive en estos últimos tiempos. Además, la reportera de América Hoy se comunicó con Jhazmín, y ella confirmó su ruptura.

"Sí, pero no tengo nada que opinar al respecto. Cada uno está enfocado en sus cosas, no quiero dar más detalles porque ya me ha perjudicado bastante", indicó.

Pese al mal momento, Jhazmín continuó con el show e interpretó Niña tonta, uno de los temas más populares de la agrupación. En redes, las opiniones se dividieron entre críticas a la artista y respaldo a Dilbert por mantenerla en su orquesta.