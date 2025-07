Jhazmín Gutarra afirma que está tranquila en su relación con Dilbert Aguilar: "Somos socios"

Jhazmín Gutarra finalmente rompió su silencio tras el escándalo de presunta infidelidad contra su pareja y padre de su hija, Dilbert Aguilar. La joven aseguró que, por el momento, no está trabajando con el cantante, aunque intentan llevar las cosas de la mejor manera.

En conversación con el programa América Hoy, Jhazmín aseguró que actualmente se encuentra tranquila y enfocada en crecer profesionalmente, mientras que, en el plano familiar, está haciendo lo posible para que su familia pueda estar unida.

Asimismo, al ser consultada por el estado de su relación con el cantante, aseguró que actualmente han dejado de trabajar juntos, aunque piensan retomarlo. Sin embargo, no es un proceso sencillo, ya que, al parecer, aún tienen algunas diferencias que están tratando de solucionar.

"Por el momento no (estamos trabajando juntos). Yo ya voy a retomar, de repente, no sé en cuánto tiempo estaré retomando, porque no es un proceso fácil. Muchas personas no se miden y tengo tantos comentarios en redes que a mí me afectan, pero no me queda otra", agregó.