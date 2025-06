Janet Barboza aplaude la valentía de Dilbert Aguilar: "Él ha apechugado y salió de la mano de Jhazmín"

El último fin de semana, Dilbert Aguilar y su pareja Jhazmín Gutarra estuvieron en 'Esta Noche', donde aceptaron que cometieron errores en su relación amorosa, pero que han decidido superarlo. Es así como la conductora Janet Barboza recalcó que el cantante de cumbia salga a apechugar ante el público.

Durante el programa de 'América Hoy', las conductoras de TV estuvieron opinando sobre las declaraciones de Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra. Es así como Janet Barboza resaltó que son muy pocos los hombres que aceptan su infidelidad ante el público, perdonan la infidelidad de su pareja y luchan por su familia.

Durante el programa 'Esta Noche' de La Chola Chabuca, Dilbert Aguilar afirmó que fue infiel a su pareja Jhazmín, ella le perdonó, y viceversa. Reveló que a pesar de pasar por malo momentos, ambos tuvieron que fingir que todo estaba bien por el bien de su pequeña hija en común.

"Es algo que no me enorgullece, cholita, no me deja alzar el pecho, porque es algo de lo que yo me arrepiento de todo eso. Por esas cosas he perdido mucho en la vida, como ahora, el problema con mi esposa. Hemos tenido momentos críticos porque ninguno de los dos ha sido una santa paloma, hemos tenido nuestros problemas, hemos tenido momentos críticos, eso nadie lo sabe, solo entre nosotros", expresa.