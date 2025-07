Jhazmín Gutarra confirmó el fin de su relación con Dilbert Aguilar: "Cada uno está enfocado en sus cosas"

Jhazmín Gutarra finalmente rompió su silencio respecto al estado de su relación con Dilbert Aguilar. La joven confirmó que ha terminado definitivamente con el cantante de cumbia y pretende llevar una buena relación de padres con él, ya que quiere primar por el bienestar emocional de su hija.

Jhazmín confirma ruptura con Dilbert

La tarde de ayer, la joven hizo una transmisión en vivo en TikTok y varias personas le preguntaban por su relación con el cantante. Sin embargo, fue una persona en especial a quien ella decidió responder. "¿Te separaste?", le preguntaron, y ella respondió directamente: "Sí, amiguita".

Las críticas no tardaron en llegar, ya que muchas personas empezaron a tildarla de infiel, mezquina y fría. Además, hicieron alusión a la pasada relación del padre de su hija. "Dilbert mejor se hubiera quedado con Claudia, es más linda y leal, sobre todo", le comentaron.

No obstante, Jhazmín no se quedó callada, y aseguró que no ha sido fácil sobrellevar el acoso mediático que vive en estos últimos tiempos. Además, la reportera de América Hoy se comunicó con Jhazmín, y ella confirmó su ruptura.

"Sí, pero no tengo nada que opinar al respecto. Cada uno está enfocado en sus cosas, no quiero dar más detalles porque ya me ha perjudicado bastante", indicó.

En esa misma línea, Jhazmín aseguró que, aunque ya no tenga una relación de pareja, hará lo mejor posible por llevarse bien como padres por el bienestar de su hija. "Yo decidí no trabajar por el momento, porque este tema mediático todavía está un poco complicado (...) siempre voy a velar por la tranquilidad de mi hija. No tengo por qué llevarme mal con el papá de mi hija", sentenció.

El escándalo de Dilbert y Jhazmín

En las últimas semanas, Jhazmín Gutarra fue acusada de mantener relaciones clandestinas con al menos tres hombres, mientras aún estaba casada con Dilbert Aguilar. Entre los supuestos amantes figuraron un exvocalista, un taxista desde España y otro peruano, quienes presentaron audios, chats y videos como evidencia.

Frente a estas acusaciones, ambos recurrieron a programas como Magaly TV La Firme y Esta Noche. Jhazmín negó que las relaciones hayan ocurrido durante su matrimonio y atribuyó las acusaciones a errores del pasado. Dilbert, visiblemente afectado, reconoció haber cometido errores con ella, defendió su vínculo familiar y enfatizó que su prioridad es proteger a su hija.

De esta manera, Jhazmín Gutarra confirmó su separación definitiva de Dilbert Aguilar y pidió respeto ante las críticas. La joven aseguró que, pese a la ruptura, mantendrá una relación cordial con el cantante, pues su prioridad es proteger la estabilidad emocional de su pequeña hija.