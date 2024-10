Rosángela Espinoza rompe en llanto tras sufrir lamentable pérdida: "El dolor es inmenso"

Rosángela Espinoza, popularmente conocida como la 'Chica Selfie' y participante del reality 'Esto Es Guerra', compartió con sus seguidores uno de los momentos más tristes de su vida al anunciar el fallecimiento de su querida mascota. A través de sus redes sociales, la modelo mostró las últimas horas que pasó junto a su perrita, a quien despidió entre lágrimas el sábado 12 de octubre.

Bianca, el nombre de su perrita, fue diagnosticada con cáncer hace algunos meses. Lamentablemente, no pudo superar la enfermedad, dejando un gran vacío en el corazón de la joven influencer. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El emotivo video que Rosángela Espinoza publicó en su cuenta de Instagram mostró su tristeza y desconsuelo, evidenciando el fuerte vínculo que tenía con su mascota, con quien había compartido gran parte de su vida independiente.

En las imágenes, se observa a la 'Chica Selfie' despidiéndose entre lágrimas, sin poder contener su dolor mientras abrazaba a Bianca por última vez. "Qué dolor. Mi Bianca dio 4 pasos, se sentó y miró. Se despidió en mis brazos. No pensé que me dejara tan rápido. Ya no quería comer mi bebé", escribió la modelo en TikTok, generando una ola de solidaridad entre sus seguidores.