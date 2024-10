Santiago Suárez responde con romántico gesto tras confesión de Yahaira Plasencia: "Me gusta mucho"

Yahaira Plasencia estuvo de visita en el programa "Mande quien mande" y no pasó desapercibida. Durante su aparición en una competencia de baile, la salsera afirmó que le gusta Santiago Suárez, para luego aclarar que se refería al baile. Lo curioso fue que Santiago, quien está soltero, se acercó y le dio un beso en la mano a Yahaira. ¿Le coqueteó?

Yahaira Plasencia causó revuelo en el programa "Mande quien mande" al revelar su admiración por Santiago Suárez. Durante su aparición, la salsera dejó en claro que le gusta cómo baila el actor, lo que desató una serie de bromas por parte de Mario Hart, uno de los conductores del programa.

Santiago no perdió la oportunidad y, en un momento de humor, se arrodilló y le dio un beso en la mano a Yahaira, provocando risas entre los presentes.

Con una sonrisa, Yahaira respondió: "Yo creo que debemos empezar como que arriba y me gusta mucho Santiago". Ante esto, Mario Hart bromeó: "¿Te gusta Santiago?". La cantante, un poco sorprendida, aclaró rápidamente: "No, o sea, cómo baila, pues". Justo en ese momento, Santiago se acercó y le dio un beso en la mejilla y en la mano.

Santiago Suárez besó la mano de Yahaira Plasencia.

Yahaira, divertida, solo pudo sonreír ante las insinuaciones. Luego, el grupo de baile comenzó a mostrar su talento en la competencia llamada "Bailando por la fiesta de prom", añadiendo más energía al programa.

Yahaira Plasencia recordó su relación con Jefferson Farfán en "Más Espectáculos". Cuando le preguntaron si Jefferson y sus amigos eran "chacoteros", ella se soltó diciendo una confesión.

"¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson", afirmó Yahaira. Esta anécdota hizo reír a todos y mostró la complicidad que había entre ellos.