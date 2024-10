Yahaira Plasencia explica "coincidencias" con Jefferson Farfán: Cantante revela si todavía se hablan

En una reciente aparición en el programa "Amor y Fuego", Yahaira Plasencia se pronunció sobre su expareja, Jefferson Farfán, en medio de rumores y especulaciones. La situación se hizo más interesante después de que Paolo Guerrero, en su podcast "Enfocados", mencionara un "remember" entre ellos. Sin embargo, Yahaira dejó las cosas claras.

¿Yahaira Plasencia y Farfán han coincido y hablado otra vez?

La salsera Yahaira Plasencia fue entrevistada en el programa "Amor y Fuego" y no pudo evitar hablar sobre su expareja, Jefferson Farfán. Este tema ha dado mucho de qué hablar, especialmente después de que Paolo Guerrero mencionara un "remember" entre ellos en el programa "Enfocados". Sin embargo, Yahaira aseguró que está soltera y no ha vuelto con la "Foquita".

Yahaira sorprende con su sinceridad. Durante la entrevista, Yahaira expresó su asombro al escuchar lo que dijo Paolo Guerrero.

"Yo me entero de ese capítulo del podcast de Jefferson y quedé sorprendida, en qué momento. Yo creo que ha sido chacota de sus amigos", comentó. La cantante también subrayó que no hay nada que aclarar sobre un posible regreso con Jefferson. "Yo sí lo desmentí", añadió con firmeza.

Encuentros casuales en discotecas. Un punto que causó revuelo en la audiencia fue cuando Yahaira confirmó que ha coincidido con Jefferson en varias discotecas.

"Hemos coincidido en las mismas discos y todo siempre ha estado súper bien, él con su gente", explicó. A pesar de estas coincidencias, la artista dejó en claro que nunca se han saludado. "A mí me dicen que está y supongo que a él también, pero nunca nos hemos saludado. Sí lo saludaría: hola y chau, como él mismo lo dijo una vez", indicó.

Yahaira aclara su relación con Jefferson Farfán

La distancia emocional. En la misma línea, Yahaira Plasencia habló sobre su situación actual con Jefferson Farfán. Gigi Mitre, conductora de "Amor y Fuego", le hizo una pregunta a la salsera sobre su comunicación con el exfutbolista.

"Tú desde que terminaste con Jefferson no has vuelto a tener contacto con él?", preguntó Gigi Mitre. "No, para nada. Él está en sus cosas, yo en las mías", reveló. Esta afirmación refuerza la idea de que, aunque comparten un círculo social, no hay una conexión emocional entre ellos en este momento.

Sin rencores. A pesar de su separación, Yahaira Plasencia no parece tener resentimientos hacia Jefferson. En la charla, enfatizó que no hay enemistad entre ellos y que ambos están enfocándose en sus propias vidas. Es así como Yahaira Plasencia estuvo en "Amor y Fuego" y abordó su relación con Jefferson Farfán, destacando que ha coincidido con él en discotecas, pero que no hay contacto desde su separación.

Con esta declaración, Yahaira Plasencia parece querer dejar atrás los rumores y enfocarse en su futuro, mientras que Jefferson Farfán también sigue adelante. La farándula peruana siempre está llena de sorpresas, así que estaremos atentos a lo que venga a continuación. ¡No te despegues de las últimas noticias sobre tus artistas favoritos!