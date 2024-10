Yahaira Plasencia reveló detalles de su 'vínculo' con Pancho Rodríguez: "En su momento hubo algo"

La cantante peruana Yahaira Plasencia estuvo en el set de 'Amor y Fuego' en donde decidió revelar detalles sobre el vínculo que tuvo con Pancho Rodríguez durante su participación en el reality 'Esto es Guerra'. Recordemos que, en aquel momento, hubo rumores sobre un posible romance entre ambos.

Ahora, la 'Patrona' decidió aclarar este tema y le contó su verdad a la conductora Gigi Mitre. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

La salsera Yahaira Plasencia respondió a una serie de preguntas durante su visita al set de 'Amor y fuego', y uno de los temas más comentados fue su amistad con Pancho Rodríguez cuando ambos formaban parte de 'Esto es guerra'. La 'Patrona' reveló su versión de los hechos, dejando sorprendida a Gigi Mitre.

La respuesta de Yahaira Plasencia no convenció a Gigi Mitre, quien le preguntó por qué negaban cualquier cercanía años atrás, cuando muchos, incluida ella misma, los habían visto en situaciones comprometedoras. Plasencia compartió su versión y aclaró que en su momento salió con el chileno, pero nunca llegaron a formalizar una relación.

Yahaira Plasencia fue invitada al programa América Espectáculos para hablar sobre el éxito de su reciente tema "Soltera" y su nuevo EP de seis canciones en preparación. No obstante, también fue consultada acerca del podcast Enfocados, donde Paolo Guerrero, en un episodio, le hizo una broma a Jefferson Farfán mencionando a la salsera.

"He visto su podcast en TikTok, me salió el episodio con Paolo donde lo molesta", dijo la cantante entre risas. No obstante, generó sorpresa cuando respondió la pregunta sobre si siempre ellos eran así de 'chacoteros': "¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson. Claro, su actitud y todo eso, sé que es divertido. A los demás no los conozco", dijo avergonzada.