Yahaira Plasencia se pronuncia sobre el caso de 'Cri Cri' y cuenta cómo era su relación: "Es penoso"

Yahaira Plasencia estuvo presente este jueves en el programa "Amor y Fuego", donde se refirió a la complicada situación que enfrenta Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', primo del futbolista Jefferson Farfán. 'Cri Cri' se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado de abuso sexual a una joven de 19 años.

Este jueves, la popular cantante Yahaira Plasencia asistió al programa "Amor y Fuego", donde no pudo evitar hablar sobre la delicada situación que pasa Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', el primo de Jefferson Farfán. Este último se encuentra en prisión preventiva por la acusación de agresión sexual a una joven de 19 años.

Recuerdos de una buena relación. La popular salsera compartió que siempre tuvo una buena relación con 'Cri Cri' y su familia.

A pesar de que su relación con Jefferson terminó, Yahaira subrayó que siempre hubo cariño entre ella y Cristian.

Yahaira prefirió no entrar en detalles sobre el caso que ha llevado a su amigo a la cárcel, afirmando que se trata de un tema muy delicado.

"Te juro que prefiero no tocar el tema ni dar mi opinión porque es un tema bastante doloroso. Es gente que ya no está en mi vida" , explicó. Esta declaración refleja su deseo de no profundizar en un asunto que la incomoda.

Mensajes de apoyo. A pesar de los problemas, Yahaira Plasencia desea lo mejor para 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán.

"No sé exactamente qué es lo que le ha pasado, pero no le deseo el mal a nadie. Espero que ese dolor pueda ir sanando con el tiempo" , concluyó la cantante. Su mensaje refleja la tristeza y preocupación que siente por su antiguo amigo, así como su deseo de que él logre superar este difícil momento.

El escándalo que involucra a Cristian Martínez ha causado un gran revuelo en la farándula peruana. El pasado 22 de septiembre, 'Cri Cri' fue detenido por presuntamente agredir sexualmente a una joven. Según la denuncia, el hecho ocurrió en la casa de Jefferson Farfán en La Molina. Este incidente no solo ha conmocionado a su familia, sino también a sus amigos cercanos.

El exfutbolista Farfán, al enterarse de la acusación, reaccionó de manera inesperada. Decidió eliminar todas las fotos con 'Cri Cri' de sus redes sociales, lo que demuestra un fuerte distanciamiento entre ellos. Por otro lado, al conocer de la grave acusación, horas después de los hechos, Farfán se habría comportado "como loco", según contó Cristian Martínez.

"Yo salgo de la casa porque me dicen que mi primo estaba como loco. Yo lo conozco y no quiero irme a las manos con él porque lo adoro mucho, lo amo mucho. Yo sé que voy a quedarme callado, no fue así porque me ama demasiado", relató Martínez cuando defendía su inocencia. Esta situación ha afectado significativamente la relación entre los primos.