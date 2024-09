Jefferson Farfán lanza dardo en medio de vinculaciones con Yahaira: "La verdad triunfa por sí misma"

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia han estado en el ojo de la tormenta estos últimos días luego de varios rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha confirmado nada, pero el exfutbolista aprovechó el revuelo para lanzar un dardo al aire libre a través de sus redes sociales.

La 'Foquita' tomó su cuenta de Instagram, donde normalmente comparte aspectos de su vida privada además de su trabajo como conductor de 'Enfocados', para compartir dos llamativos mensajes. El primero de ellos llamó la atención ya que parece estar dirigido a una situación específico, ¿quizá la que está atravesando con Yahaira en estos momentos?

Sin embargo, no fue el único mensaje que se animó a compartir con sus más de cuatro millones de seguidores, ya que también hizo publicación que alguien muy importante para él se había ido de viaje, aunque hasta el momento no se sabe a quién se refiere.

La salsera estaría dirigiendo este nuevo éxito que se lanzaría en el género de salsa urbana. Después de mucho tiempo y grabaciones, la artista compartió un adelanto de este tema con una frase muy particular.

"Bebé, ya no me estés llamando que no voy a volver contigo", dice la letra de la canción en el adelanto. En el mensaje de la publicación, Yahaira menciona: "¡Así o más claro! la SOLTERÍA está de moda y eso se tiene que cantar".