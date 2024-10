¡Indignado! Edson Dávila le responde con todo a Rosángela Espinoza y le recuerda foto con Christian Cueva

El conductor de televisión Edson Dávila, conocido como Giselo, respondió a Rosángela Espinoza en su programa 'América Hoy' después del tenso episodio que vivieron en 'Esto Es Guerra'. Durante su respuesta, el bailarín, sin filtros, le recordó a la chica reality la polémica foto que tuvo con Christian Cueva.

En ese sentido, causó la sorpresa de todos los presentes en el programa América Hoy con su contundente respuesta. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El programa conducido por Ethel Pozo mostró fragmentos del en vivo que Rosángela Espinoza realizó en sus redes sociales, en el cual minimizaba por completo la trayectoria artística de Giselo. Ante esto, el conductor de América TV no dudó en defenderse.

"Me parece una falta de respeto. (...) Estudié actuación, baile y canto. No me he hecho una popularidad a base de pleitos con nadie y he salido adelante solo", expresó completamente molesto.

"¿Cómo me vas a decir que soy un payaso? Más payaso quedó la foto que tenía con Cueva. (...) Más payasos quedamos todos cuando vimos esa fotito, así que no me busques" , le respondió Edson Dávila a Rosángela Espinoza recordándole la foto de la influencer al lado de Christian Cueva.

En ese sentido, Edson Dávila se mostró indignado tras las críticas de la 'chica selfie', quien minimizó la trayectoria del popular conductor del magazine de América Televisión.

En 2019, la chica reality fue entrevistada por el programa 'Magaly TV La Firme' acerca de los rumores que la asociaban con el 'Aladino', quien admitió haber sido infiel a su esposa con Pamela Franco.

"Ya empiezas con eso, no hay nada, no sé qué ha pasado, no entiendo por qué han sacado esos titulares, no hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores. Estamos hablando en el año 2016, no pueden especular cosas que en la actualidad no hay y nunca hubo, antes menos (...) Él quería conocerme, eso fue lo que pasó. Me apoyó en El Gran Show cuando estaba en sentencia", expresó.