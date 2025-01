Belén Estévez minimiza su pasada relación con Waldir Felipa: "Nadie ha sido el amor de mi vida"

Belén Estévez, la conocida bailarina argentina, sorprendió a sus seguidores al brindar una entrevista exclusiva a Ricardo Rondón para su podcast 'Rondón Tolón'. En la charla, la artista habló de su carrera y su vida personal, abriéndose sobre sus relaciones sentimentales pasadas, especialmente la que tuvo con Waldir Felipa.

Belén Estévez se confiesa

La ex participante de 'El Gran Chef: Famosos' fue clara al asegurar que nunca ha considerado a ninguno de los hombres con los que tuvo una relación como el amor de su vida. Según Estévez, ninguno de sus exnovios cumplió con las expectativas que ella tenía de una relación duradera y significativa.

Hace más de una década, Belén tuvo una relación con Waldir Felipa, actual pareja de Daniela Darcourt. La relación fue breve pero muy comentada, especialmente por la gran diferencia de edad entre ellos, 12 años. En ese momento, ella tenía 30 años y él 18, lo que generó gran expectación en el público.

Aunque su relación fue corta, ambos mostraron gran complicidad durante su participación en el concurso de baile 'El Gran Show'. A pesar de esto, la relación llegó a su fin en 2012. En una entrevista, Belén reveló que terminó con Waldir porque sentía que merecía un hombre que la amara de verdad.

Belén no quiere saber nada de Waldir y Daniela

La rubia concedió una entrevista a un conocido medio local y afirmó que no le corresponde dar la bendición a la salsera y a su exnovio, ya que no se considera amiga de ninguno de los dos, por lo que prefiere no emitir opinión ni juicio alguno.

"Yo le deseo lo mejor a todo el mundo, pero no soy quién para enviarle un mensaje. Nosotros ya rehicimos nuestras vidas varias veces, él y yo. Solo que, como ella es una persona pública, se hace notorio. Pero nuestros caminos se separaron hace doce años y no se volvieron a juntar nunca más", expresó en diálogo con Trome.

En esa misma línea, destacó que su relación con Waldir Felipa no terminó mal, pero que él ya no forma parte de su presente, por lo que prefiere no hablar más del tema. Además, confesó que actualmente hay alguien que le ha robado el corazón y está ayudándola a sanar heridas del pasado.

De esta forma, Belén Estévez dejó claro que no ha retomado ninguna relación con sus exparejas, ni con Waldir. La bailarina, conocida por su sinceridad, expresó que, a pesar de su pasado amoroso, sigue buscando una relación que le brinde la felicidad que merece.