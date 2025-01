Guty Carrera sobre las denuncias de Ale Baigorria y Brenda Zambrano: "Yo nunca le pegué a una mujer"

Guty Carrera fue el más reciente invitado en el podcast de Verónica Linares y, en medio de la conversación con la periodista, aseguró que nunca ha golpeado a una mujer y que actualmente está libre de denuncias, en referencia a las demandas que alguna vez interpusieron sus exparejas en su contra.

Guty Carrera niega haber maltratado a las mujeres

El actor, seguro de sí mismo, dijo que actualmente no tiene denuncias y tampoco está en proceso de denuncia contra nadie. "Estoy completamente libre de todo y soy una persona que puede trabajar para el bienestar de otras personas", indicó.

El actor también recordó que, hace varios años, estuvo envuelto en escándalos mientras participaba en un reality de competencia y, debido a ello, le cerraron muchas puertas. "Me quitaron un contrato de un día para otro y me cerraron todos los auspiciadores que tenía", agregó.

Según Guty, las personas que le dieron la espalda en ese momento no tenían motivos suficientes para hacerlo, pero aún así le retiraron su apoyo, y varios años más tarde se dieron cuenta de que estaban equivocados. "Me dijeron: 'por aquí no vienes más'", dijo.

Finalmente, el hijo de Edith Tapia hizo un análisis sobre el daño que recibió su imagen tras la denuncia que Alejandra Baigorria hizo en su contra. "Cuando una persona te difama en el medio, no hay manera de quitarle a la gente lo que piensa de ello", concluyó.

Las denuncias de Guty Carrera

Guty Carrera ha estado envuelto en varios problemas legales a lo largo de los años, especialmente en relación con sus exparejas. En 2016, fue denunciado por su entonces novia, Alejandra Baigorria, quien lo acusó de maltrato psicológico. La denuncia fue desestimada en 2017 por falta de pruebas.

En 2020, Guty demandó a Baigorria por daños y perjuicios, pidiendo una indemnización de más de un millón de soles. Sin embargo, en 2024, un juzgado civil declaró infundada la demanda, considerando que no había bases suficientes para la compensación solicitada. Este fallo no fue bien recibido por el modelo, quien declaró su intención de apelar.

A pesar de la derrota en su demanda, Carrera ha continuado defendiendo su honor. Además, en 2024, una nueva denuncia surgió, esta vez de Brenda Zambrano, quien lo acusó de ser un maltratador. El conflicto legal entre ambos sigue siendo un tema de atención mediática.

De esta forma, Guty Carrera se pronunció respecto a las múltiples denuncias que se han expuesto en medios de comunicación a lo largo de su carrera y negó haber golpeado una mujer jamás.