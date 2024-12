'Flaco' Granda troleó a Guty Carrera en vivo con polémica frase: "Yo no fui infiel" (VIDEO)

Giancarlo Granda, conocido como 'Flaco' Granda, aprovechó su aparición en "Mande quien mande" para recordar la famosa frase de Guty Carrera: "Yo no fui infiel", causando un gran revuelo en el set y generando una ola de reacciones tanto dentro como fuera del programa.

Giancarlo Granda, conocido como 'Flaco' Granda, no pudo resistir la tentación de trolear a Guty Carrera durante su aparición en "Mande quien mande" (MQM). En medio de una conversación sobre la relación entre ambos, Granda sorprendió a todos al recordar la famosa frase de Guty: "Yo no fui infiel", causando un verdadero alboroto en el set.

Todo comenzó cuando Guty Carrera hablaba de lo bien que se lleva con el comentarista deportivo, Giancarlo Granda. Sin embargo, este último aprovechó el momento para hacer una broma que dejó a todos con la boca abierta.

"Yo quiero decir que yo tampoco fui infiel, no fui infiel, no fui infiel", dijo Granda, haciendo referencia a la frase viral de Guty. "No, no, no. ¿Para eso me han invitado? Para que me humillen de esa manera. Yo ya me voy", dijo Guty, a lo que el 'Flaco' procedió a pedirle perdón.