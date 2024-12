Youna confiesa fuerte episodio de violencia cuando Samahara Lobatón era su pareja: "Fue una etapa fea"

En una reciente entrevista en el podcast "Parrapodcast", Youna, expareja de Samahara Lobatón, sorprendió a todos al compartir detalles de un violento episodio ocurrido en diciembre de 2020. Durante la conversación, Youna narró cómo una intensa pelea casi terminó en tragedia cuando Samahara lo agredió fuertemente.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, rompió su silencio y compartió detalles de su relación en el podcast "Parrapodcast", donde sorprendió a todos al narrar un fuerte episodio de violencia en el que Samahara lo apuñaló.

En sus declaraciones, Youna recordó que el 28 de diciembre de 2020, vivieron una pelea tan intensa que casi termina en tragedia.

"Yo voy al cuarto a ver a mi hija y creo que le di razones suficientes para que ella actúe como actuó. Yo me estaba yendo al cuarto y ella me metió un c*ch*ll* (arma blanca)", contó Youna, refiriéndose al momento en que fue apuñalado por su expareja.