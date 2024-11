Tilsa Lozano se incomoda al ser cuestionada sobre el accidente del 'Loco' Vargas: ¿Qué dijo?

Tilsa Lozano no pudo evitar ponerse incómoda cuando los periodistas la interrogaron sobre el reciente accidente de Juan Manuel Vargas, su expareja, quien fue detenido tras un choque en estado de ebriedad. Durante un evento, el 15 de noviembre, la exmodelo rompió su silencio.

Tras su regreso a los escenarios como animadora, Tilsa Lozano estaba más que emocionada de reconectar con el público. Sin embargo, no esperaba que la pregunta sobre Juan Manuel Vargas llegara tan pronto. Mientras respondía a varias preguntas de los medios, los periodistas aprovecharon para mencionarle el accidente automovilístico protagonizado por su ex, y la respuesta de Tilsa fue inmediata.

En el programa "Todo se filtra", se mostró que una periodista le preguntó a Tilsa si alguna vez había manejado bajo los efectos del alcohol.

Con una actitud firme, Lozano respondió: "Yo estoy con chofer". Pero la incomodidad creció cuando los reporteros le mencionaron el choque y detención del 'Loco' Vargas. "No, desconozco mayormente. No tengo idea la verdad, yo siempre con chofer. Yo bien cuidada" , aclaró con un tono serio.

A pesar de que las preguntas continuaron, Tilsa Lozano mantuvo su postura y reafirmó que no iba a opinar sobre lo sucedido con su expareja.

"No, mi amor. En todo caso, se lo tienen que preguntar a un familiar, no a mí. No tengo nada que ver en ese lugar", expresó, dejando claro que no quería ser parte de la polémica.