Tilsa Lozano revela que no ha descartado tener un hijo con Jackson Mora: "Estamos en el mejor momento"

La modelo Tilsa Lozano se sinceró durante una entrevista y confesó que se encuentra en el mejor momento de su relación con Jackson Mora. En ese sentido, la ex vengadora no descartó la posibilidad de tener un hijo con su actual pareja.

Incluso, detalló que ya lo han conversado, ya que ambos manejan diferentes tiempos debido a sus actividades laborales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tilsa Lozano no descarta tener un hijo con Jackson Mora

En una reciente aparición pública, Tilsa Lozano expresó su felicidad al lado de su esposo, Jackson Mora. La pareja se encuentra en un periodo de armonía y complicidad, lo que ha llevado a Lozano a considerar la posibilidad de ampliar la familia.

"Con Jackson estamos en el mejor momento de nuestras vidas, espectacular. Estamos ensamblados y felices", afirmó la modelo durante el evento en el que amadrinó a la quinta generación de las 'Vedettes Doradas de Rústica'.

La conversación sobre tener un hijo ha surgido entre ellos, aunque Lozano aclaró que por el momento no hay planes concretos.

"Sí. Lo hemos conversado en algún momento, pero él viaja un montón y yo he retomado los eventos, pero no se descarta nada", comentó, dejando abierta la posibilidad de que en el futuro puedan convertirse en padres.

Su mensaje a Magaly Medina

En la misma entrevista, Tilsa no esquivó las preguntas sobre su relación con los medios, especialmente con la periodista Magaly Medina, quien ha sido crítica con ella en diversas ocasiones.

"Ella siempre tiene comentarios malos. La novedad sería que no diga algo malo de mí", expresó Lozano, mostrando su desinterés por las opiniones de la conductora de televisión.

Cuando se le preguntó si le molestaba que la llamaran "amante clandestina", Tilsa respondió con tranquilidad: "No la veo ni consumo, así que no tengo nada que decir de ella. No me importa. Siempre le he deseado lo mejor". Esta actitud refleja la seguridad que tiene en su relación con Mora y su enfoque en lo positivo de su vida actual.

La conversación también giró en torno a la situación sentimental de otros personajes del espectáculo, como el futbolista Christian Cueva y su relación con Pamela Franco. Lozano opinó que el futuro de esa relación depende únicamente de ellos.