Tilsa Lozano opina sobre la relación de Pamela Franco y Christian Cueva: "Son tal para cual"

La siempre polémica Tilsa Lozano no se quedó callada y opinó sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, que ha estado en el ojo del huracán desde que ambos confirmaron su romance públicamente. Con su estilo directo, Tilsa no solo habló sobre este amor, sino que también aplaudió que estén "facturando" tras el escándalo.

Tilsa Lozano sobre la relación de Pamela Franco y Christian Cueva

En una reciente entrevista, Tilsa Lozano no dudó en opinar sobre la relación de la cantante de cumbia Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva. La exmodelo dejó claro que, a su parecer, "son todos tal para cual". Explicó que las personas involucradas en este romance no pueden señalarse entre sí, ya que han hecho y deshecho a su gusto.

"Creo que de ahí no se salva nadie, son todos tal para cual. ¿Si le veo futuro a esa relación? Los que le tienen que ver futuro son ellos. Al final ahí todo se ha hecho un sancochado, uno volvió con la ex, el otro volvió con la otra. Ahí creo que nadie puede señalar a nadie ni nadie puede decir este me hizo tal cosa. Todos han hecho y deshecho como han querido", comentó con su estilo único.

Aplaude que facturen tras el escándalo. A pesar de sus críticas, Tilsa no dejó de aplaudir que Pamela y Cueva estén sacando provecho de la situación y estén "facturando".

"Está bien. No te vas a quedar en casa llorando", señaló para Infobae, demostrando que en el mundo del espectáculo, las polémicas muchas veces se convierten en oportunidades para generar ingresos.

También hizo una observación sobre la situación de Cueva: "Qué te puedo decir, tiene derecho a facturar. Si el fútbol no sirve, hay que buscársela. Si no, ¿cómo mantenemos a los chamacos?". Con estas palabras, Tilsa reflejó lo que, para ella, es la realidad de muchos famosos: si una puerta se cierra, hay que abrir otras para seguir adelante.

Respuesta a Magaly Medina y su matrimonio

Tilsa también aprovechó la oportunidad para responder a Magaly Medina, quien la había llamado "clandestina" debido a su relación con Jackson Mora.

Con una sonrisa en el rostro, Tilsa comentó: "Ella siempre tiene comentarios malos, la novedad sería que hablara algo bueno de mí".

La exmodelo indicó que no le sorprenden los comentarios de Magaly y que, aunque siempre le ha deseado lo mejor, no tiene ningún interés en volver a su programa.

"No para qué, no tengo nada que decirle ni nada que escucharle", sentenció, dejando claro que no tiene intenciones de volver a la televisión de ese estilo.

En cuanto a su posible regreso a los escenarios, Tilsa no descartó la idea de revivir el grupo Las Vengadoras, aunque indicó que, si lo hiciera, sería a través de un reality show para seleccionar a las mejores chicas.

"Si en algún momento se presenta la oportunidad, me gustaría hacerlo como un reality", explicó. Con esta declaración, Tilsa dejó abierta la puerta a su regreso, aunque solo si se dan las condiciones adecuadas.

Finalmente, Tilsa desmintió los rumores sobre su relación con Jackson Mora, asegurando que están pasando por el mejor momento de sus vidas.

"Estoy con mi esposo maravilloso, que me entiende, me apoya y me comprende", expresó emocionada. Además, mencionó que, aunque han hablado de la posibilidad de tener más hijos, por ahora están concentrados en sus proyectos profesionales.

Tilsa Lozano criticó la relación de Pamela Franco y Christian Cueva, admite que ambos están generando ingresos de ello y lo aplaude. Sin duda, Tilsa sigue siendo una de las figuras más polémicas y queridas por el público, siempre dispuesta a hablar sin filtros y a mantener su vida personal en equilibrio con su carrera.