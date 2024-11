Carlos Zambrano advierte a Cueva tras su debut en la cumbia: "Que no olvide que sigue siendo futbolista"

Christian Cueva sorprendió al debutar como cantante junto a su novia, Pamela Franco. Sin embargo, su amigo y también futbolista, Carlos Zambrano, está convencido de que solo es una etapa de 'Aladino', ya que debe volver a jugar con la selección próximamente, y espera que pueda retomar su carrera futbolística.

'León' Zambrano advierte a Cueva

El defensa de Alianza Lima concedió una entrevista a un diario local y reveló que Christian Cueva siempre ha sentido una gran atracción por el canto.

"Ya lo han visto en todos los partidos de la selección después de una victoria. Creo que en la Copa América se ponía a cantar o tocaba el piano. Hace de todo; con el carisma que tiene, lo puede hacer si se mete de lleno", expresó en diálogo con Trome.

No obstante, espera que Cueva no se involucre tanto en el ambiente artístico, ya que considera que su fuerte sigue siendo el fútbol y no debe descuidar su carrera deportiva. Además, expresó el gran cariño y admiración que siente por el popular 'Aladino'.

"Mientras tanto, que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad; sabe que lo quiero, como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona", agregó.

En otro momento, el 'León' contó que, hasta el momento, no ha escuchado la nueva canción de Pamela y Cueva, pero considera que no tiene nada de malo explorar otras facetas ya que se encuentra de vacaciones.

"Me imagino que lo hará por el momento (el canto), pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero, como te digo, él sigue siendo futbolista. Así que se enfoque en el fútbol primero", concluyó.

Cueva de lanza como cantante

'Magaly TV: La Firme' anunció que el exfutbolista de Cienciano del Cusco había grabado la canción de Armonía 10 a dúo con Pamela Franco, y en la noche presentaron el tema completo.

El tema comenzó con la potente voz de Pamela Franco, mientras Christian Cueva se lanzó con todo para cantar el coro. Aunque no existe un video oficial, los reporteros de Magaly armaron un videoclip utilizando diversas imágenes del futbolista tomando alcohol en diferentes ocasiones.

Recordemos que Christian Cueva ha evidenciado constantemente que le gusta la noche, la fiesta y el alcohol. Incluso su esposa, Pamela López, confirmó que tiene un problema con la bebida, ya que es capaz de beber durante hasta cinco días consecutivos.