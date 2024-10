Revelan imágenes de Magaly Medina y Alfredo Zambrano junto a Andrés Hurtado ¿Amigos cercanos?

Magaly Medina se encuentra en medio de la controversia por sus supuestas conexiones con el exconductor Andrés Hurtado. Aunque la presentadora de ATV ha negado tener una amistad con él, recientemente se filtraron fotografías en el programa de espectáculos "Amor y Fuego", conducido por Rodrigo González, que demostrarían una relación cercana entre la 'Urraca' y Chibolín.

Las fotografías fueron expuestas durante la última emisión del programa de espectáculo, lo cual desmentiría la versión de Magaly Medina, quien negó tener una amistad con Andrés Hurtado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En la más reciente edición de "Amor y Fuego" se mostraron fotos inéditas de Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, en compañía del polémico Andrés Hurtado. Estas imágenes contradicen la versión de la conductora de ATV, quien había negado tener una amistad con Chibolín y afirmó que solo lo veía por motivos laborales.

En las fotos, se ve a Magaly Medina caminando de la mano con Andrés Hurtado, y en otra, Alfredo Zambrano aparece abrazado al controvertido presentador, quien se encuentra tras las rejas actualmente.

"Miren en el 2018, había fiestas blancas donde invitaban a la gentita 'pipiris' de la farándula lorcha. Miren ahí presente la Newton con Chibolín, pero no era la única. Mire a quién agarra de la manito (Magaly Medina) como 'pinkys'. Y también al figureti del notario Alfredo Zambrano, mírenlo. En el medio junto a Chibolín y otros faranduleros", se escucha decir a la reportera de 'Amor y Fuego'.

"Me muero. Y así tiene la cara de concreto de criticar a la Newton por negar a Chibolín" , se escucha decir en la nota presentada por Rodrigo González.

El viernes 11 de octubre, en la última edición de "Amor y Fuego", se vivió un momento de tensión cuando el presentador Rodrigo González manifestó su alivio al enterarse de que su abogado, Iván Paredes, quien también representaba a Magaly Medina, había decidido terminar de manera definitiva su relación profesional con ella.

"Él (mi abogado) ha decidido tomar una decisión personal y sobre todo profesional que yo valoro, que yo celebro y es que, a partir de la fecha, el doctor Iván Paredes no defenderá más a Magaly Medina, no será más su abogado. Cumplo con comunicar esto que el mismo doctor Iván Paredes me ha pedido que haga público y yo así lo hago", añadió Rodrigo González.