Milena Zárate de desliga de los escándalos de Greissy Ortega: "Que intervenga el Ministerio de la Mujer"

Greissy Ortega vuelve a estar involucrada en un escándalo mediático tras ser desalojada del cuarto donde vivía por no pagar el alquiler. En ese sentido, su hermana Milena Zárate indicó que no intercederá por el bienestar de sus sobrinos y, por el contrario, invocó al MIMP.

La modelo colombiana concedió una entrevista a un medio local, donde dijo que siente pena al ver que sus sobrinos no tienen dónde vivir de forma permanente, esto en referencia a que hace unos días fueron echados del cuarto donde vivían con su mamá, para luego pasar una noche en un hostal y finalmente quedarse en la casa de los padres de Randol Pastor.

Enseguida, el periodista le recordó a Milena Zárate que alguna vez indicó que estaría dispuesta a ayudar a sus sobrinos. Sin embargo, ahora afirma que es Greissy quien tiene que dar la cara por sus hijos.

"Ahora me mantengo al margen porque son cosas que ella (Greissy) tiene que ver cómo responsable que es. Sin embargo, jamás le daré la espalda a los niños" , contó a Trome.

Por otro lado, indicó que está en conversaciones con Italo Villaseca, pese a que en el pasado no llevaron una buena relación. Según contó Milena, Italo quiere pagarle un departamento a Greissy, pero teme que lleve a vivir a Randol allí, motivo por el cual le ha recomendado que consulte a su abogado para que la asesore.

"Que ella (Greissy) no ha aceptado la ayuda que le quiere dar, Ítalo le ha ofrecido pagarle el departamento, pero no quiere que lleve a vivir al marido ahí. Yo le he dicho que tiene que actuar por la manera legal y está en conversaciones con mi abogado", agregó.