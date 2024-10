Abogado de 'Chibolín' apelará prisión preventiva de 18 meses: "No es necesario que el señor esté preso"

El abogado de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', ha decidido apelar la prisión preventiva de 18 meses dictada por el Poder Judicial. Elio Riera, en una reciente conexión en vivo con el programa "Amor y Fuego", expresó su desacuerdo con esta medida y defendió que su cliente puede ser investigado sin necesidad de estar en la cárcel.

El abogado dejó claro que no se trata de discutir la inocencia o culpabilidad de su cliente, sino cómo lleva el proceso de investigación.

"Lo que decimos es que la Fiscalía pueda investigar sin que se pueda perturbar la investigación. En el caso en concreto, lo que hemos postulado no es necesario que el señor esté preso para que la señorita fiscal tramite oficios, cite a las personas, no es necesario, no es proporcional", enfatizó Riera. Según él, esta medida de prisión preventiva no es proporcional a la situación actual del caso.