Karen Schwarz preocupa a sus seguidores tras revelar que se encuentra delicada de salud ¿Qué le pasó?

La conductora de televisión Karen Schwarz inquietó a sus seguidores al informar, a través de las redes sociales, que ha estado mal de salud durante más de una semana. Según comentó la exmodelo, sus molestias comenzaron con un dolor abdominal, pero luego le surgieron dolores de cabeza, de garganta y náuseas.

Ante ello, la reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar, ya que mostraron su preocupación sobre el estado de salud de la popular Karen Schwarz. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La expresentadora de Latina, Karen Schwarz, compartió que sus malestares comenzaron hace más de una semana, siendo el dolor de estómago uno de sus primeros síntomas. Tras ello, despertó la preocupación de sus seguidores en redes sociales.

Karen Schwarz revela que está delicada de salud

A pesar de sus intentos por seguir con las labores de su agenda, la exconductora de televisión Karen Schwarz detalló que durante el fin de semana los malestares incrementaron.

"El jueves que fue la fiesta pop de Ezio estuve a punta de agua. La verdad no soportaba nada, ni comida y el viernes me sentí mal, pero seguí con mi día. (...) El sábado y domingo ya me quedé metida en la cama, porque no podía ni moverme", relató Karen Schwarz a través de sus redes sociales.