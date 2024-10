Andrés Hurtado: Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra 'Chibolín'

El expresentador de televisión Andrés Hurtado, también conocido en el mundo del espectáculo como 'Chibolín', fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva por el Poder Judicial. Hurtado enfrenta una investigación por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho activo.

El juez a cargo Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria , Juan Carlos Checkley, dispuso que Andrés Hurtado sea recluido en prisión hasta el 18 de marzo de 2026 mientras duran las investigaciones en su contra.

Asimismo, resolvió que Elizabeth Peralta, juez especializada en lavado de activos que está vinculada a Andrés Hurtado, y el empresario Javier Miu Lei, a quien Chibolín le habría hecho favores a cambio de dinero, enfrenten comparecencia con restricciones.

Como se recuerda, el pasado 26 de septiembre la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei, pedido que haya sido resuelto hoy 2 de octubre.

Se espera que en las próximas horas Andrés Hurtado sea trasladado a un penal, aunque por el momento no se ha dado a conocer a cual.

Durante una pasada audiencia, el presentador de televisión sorprendió al juez a cargo del caso, Juan Carlos Checkley, con una inusual petición. Hurtado solicitó llevar su juicio en libertad para poder continuar trabajando.

"Señor juez, me gustaría afrontar un juicio justo en libertad porque tengo una niña de nueve años (...) Nunca en mi vida se me ha ocurrido por mi cabeza (realizar actos ilícitos) porque tengo trabajo actualmente y me han contratado en Sitramec SAC como gerente de relaciones públicas, sabiendo que podía tener este problema", expresó durante la audiencia.