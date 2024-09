Andrés Hurtado quiso proponer a Jonathan Maicelo como congresista: "Gana en una en el Callao"

Las investigaciones en contra de Andrés Hurtado siguen arrojando nuevos nombres, tales como el ex alcalde del Callao, Juan Sotomayor, quien al parecer tenía una estrecha relación con el exconductor de Panamericana Televisión. Sin embargo, recientemente también se mencionó el nombre de Jonathan Maicelo, a quien Chibolín quería poner en el Congreso de la República.

Andrés Hurtado y Maicelo

El dominical Cuarto Poder reveló conversaciones privadas entre Andrés Hurtado y Juan Sotomayor, donde debatían sobre varios temas. No obstante, una de las cosas más llamativas fue cuando Sotomayor le propone a Hurtado lanzarse al congreso, pero él lo descarta completamente.

"Juancito bello, mi decisión es NO postular" , expresó Hurtado. Enseguida, Sotomayor se muestra comprensivo y responde: "Bueno, Andesito, Está bien, no te preocupes".

Sin embargo, Chibolín procede a recomendarle algunas "estrategias" para la campaña política y dos posibles candidatos; entre ellos estaba el ex de Samantha Batallanos: "Jonathan Maicelo gana de 1 en el Callao" , dice Andrés pero la propuesta no convence a Sotomayor y responde: "No, es mi conocido y buena personas, pero no para el Congreso".

Andrés Hurtado y Jonathan Maicelo

En otro momento, Hurtado también presentó como candidato al general Hildago. "El desató el Chopo en el Callao, gran estrategia. Si lo pones a él, yo les doy a tu equipo toda la cobertura", menciona Andrés.

Este candidato sí le gustó a Sotomayor ya que hasta estaba dispuesto a cambiar su lista. "Ya tenía la lista, pero yo por él la cambio", respondió.

Hijas de 'Chibolín' se pronuncian

Josetty y Génesis Hurtado llevan una vida de lujo en Estados Unidos, pero hicieron un alto a sus actividades como celebridades para comentar lo que está aconteciendo con su padre. En un breve comunicado a través de historias de Instagram, anunciaron que sí están informadas de lo que sucede en Perú pero deben seguir con sus actividades.

"Queremos informarles que estamos al tanto de la situación, pero debemos seguir adelante con nuestras actividades y compromisos. Agradecemos de corazón todo el apoyo y cariño de nuestros seguidores", compartieron a través de sus cuentas de Instagram.

No cabe duda que el caso de Andrés Hurtado es uno de los más polémicos de los últimos años ya que nuevos nombres se ven vinculado a él cada día, siendo uno de los últimos Jonathan Maicelo, a quien el exconductor quiso postular al Congreso.