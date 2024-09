Zelma Gálvez confiesa la vez que le ganó un juicio a Andrés Hurtado: "Lo perseguí por seis años"

La actriz cómica Zelma Gálvez compartió una impactante noticia: logró ganar un juicio contra el conocido presentador Andrés Hurtado, más popularmente conocido como 'Chibolín'. Esta batalla legal, que se extendió por seis años, estuvo llena de desafíos, pero Zelma finalmente pudo solucionar su conflicto con él.

Durante su aparición en el programa "Simples Mortales" de PBO, Zelma explicó que el origen de su conflicto con Hurtado se debió a un préstamo que le hizo, el cual él no pagó.

Zelma también relató que, en un acto de bondad, se prestó de otra persona para ayudar a Hurtado. "Me conmoví por una situación que él tenía y le presté dinero", confesó. Sin embargo, la situación se tornó complicada cuando Andrés no cumplió con sus promesas de pago. "Ofreció unas cosas que no cumplió y cuando le reclamé, me dijo: 'Tú no tienes madurez empresarial'", recordó, visiblemente frustrada.