'Hablando Huevad*s': Ricardo Mendoza y Jorge Luna hicieron historia en el Madison Square (VIDEO)

El famoso dúo cómico peruano de 'Hablando Huevadas', compuesto por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, logró un hito histórico el 13 de septiembre al presentarse en el icónico Madison Square Garden en Nueva York. Con un lleno total, los comediantes se convirtieron en los primeros hispanohablantes en hacer reír a miles de personas en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Desde que se anunció el show, las entradas se agotaron rápidamente, y los fanáticos esperaban con ansias la gran noche. Horas antes de que comenzara el espectáculo, las calles alrededor del Madison Square Garden estaban llenas de seguidores que no querían perderse esta oportunidad única.

El show comenzó puntual, tal como lo advirtieron los comediantes en sus redes sociales. Jorge Luna, fiel a su estilo, bromeó: "No se pasen de peruanos, lleguen a tiempo, porque si no, ya nos encontrarán en el escenario. No me cag** el video".