Magaly chanca a Samantha Batallanos tras debutar como vedette: "No sabe ni bailar"

En el último programa de 'Magaly TV la firme' la conductora no dudó en criticar a Samantha Batallanos quien de la mano de Dorita Orbegozo debutó como vedette, sin embargo la periodista criticó la falta de preparación de la modelo para presentarse ante un público qué aparentemente no se emocionó con el número de la ex pareja de Jonathan Maicelo.

Es importante mencionar que la influencer aseguró hace ya una semana que se encuentra soltera debido a que decidió terminar su romance con el boxeador por diferencias que habían debilitado la relación con el deportista pese a ello no quiso brindar más detalles de los motivos de su separación.

Magaly critica a Samantha Batallanos tras incursionar como vedette

El día de ayer en el último programa de 'Magaly TV la Firme' la conductora presentó un informe en donde la modelo Samantha Batallanos se presentó en el restaurante de Mauricio Diez Canseco como vedette junto a Dorita Orbegozo, sin embargo, al parecer no habría realizado una presentación atractiva para el público ya que a duras penas se sabía la coreografía.

Eso sí que la popular urraca no dudó en criticar a la modelo por la falta de preparación para presentarse en el show y es que según la conductora Samantha no tiene mucha gracia para la animación pero como modelo brilla en su rubro.

"Es que no baila nada por eso la ponen allá atrás unas cuantas clases debe de tomar que roche", dijo la conductora entre risas.

Asimismo, la modelo fue entrevistada por un 'Urraco' sobre esta nueva faceta en su vida personal y agregó que el hecho de convertirse en vedette no la hace menos que nadie ya que es un trabajo y por ello recibe un dinero que ella se lo gana con su propio esfuerzo.

"Yo llevo una vedette adentro pero incandescente. Considero que todo trabajo es trabajo", concluyó la modelo.

Samantha Batallanos cuenta cómo va su denuncia contra Jonathan Maicelo

Samantha Batallanos ha vuelto a ser el centro de atención tras hablar públicamente sobre su situación legal con su expareja, el exboxeador Jonathan Maicelo. En una reciente entrevista con el programa "Amor y Fuego", la modelo peruana reveló detalles de la denuncia que presentó contra Maicelo por violencia física y psicológica.

Samantha Batallanos dejó claro que no se quedará callada frente a las agresiones que sufrió. La modelo aseguró que la denuncia que interpuso contra Jonathan Maicelo sigue su curso legal.

"Eso sigue porque, como ciudadana y como mujer, era mi responsabilidad, y eso sigue su curso", comentó con firmeza, demostrando que está decidida a luchar por justicia.

Además, Batallanos indicó que la Fiscalía también ha tomado cartas en el asunto y ha denunciado a Maicelo, complicando aún más su situación legal.

"La Fiscalía también lo ha denunciado, está bastante complicada su situación con el tema de la denuncia", afirmó la modelo.

El fin de su relación con Maicelo. Samantha aprovechó la oportunidad para hablar sobre el final de su relación con el exboxeador, luego de haber sido captada ingresando a un hotel con otro hombre. La modelo fue clara al decir que su relación con Maicelo terminó definitivamente y que ahora está enfocada en continuar su vida de una manera más tranquila.