¡Esperando! Cristian Rivero revela su deseo de regresar a la TV pero enfrenta un gran obstáculo

"Por supuesto que quiero volver a la televisión porque es algo que me encanta y es el medio donde he crecido, pero no hay nada por el momento. Estoy dedicado a lo digital hasta que acabe el 2024", dijo Cristian durante una reciente entrevista. A pesar de la falta de propuestas televisivas, no se desanima y está decidido a seguir explorando otras áreas.