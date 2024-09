Dayanita revela que terminó con Brayan Escobedo por infidelidad: "Me adornó"

En el último programa de 'Magaly TV la Firme' la carismática Dayanita reveló que por el momento se encuentra soltera debido a que su última pareja Brayan Escobedo le habría sido infiel con su ex y madre de sus hijos.

En una entrevista la trabajadora de 'JB en ATV' contó diversos detalles de su vida personal esto tras someterse a una operación estética para lucir una figura de infarto.

La vida amorosa de Dayanita nuevamente se encuentra en el ojo público y es que esta vez la actriz cómica le confesó a Magaly que terminó su última relación con Brayan Escobedo luego de que descubriera en su celular una clara prueba de una infidelidad por lo que sin pensarlo dos veces decidió terminar de raíz su romance.

"A ese lo he botado tal cual se vino sin nada tal cual, me adorno durante el mes de julio que según él ha sido julio no ha pasado nada yo me quede anonadada" , dijo la influencer.

Dayanita confesó que fue gracias a su celular el cual pudo recuperar mensajes y saber la verdad que Brayan le venía ocultando a sus espaldas.

Fue ahí donde agregó que con quien le fue infiel Brayan fue su expareja y madre de sus hijos que en una ocasión salió a culpar a Brayan de no hacerse responsable de los menores.

"El mismo centro de acopo que lo botó, la ex la que lloraba hacía su drama que no que es mal padre que no se qué y regresó. Regresó con ella y con la que lo engaño la primera vez o sea la ex de la ex", dijo Dayanita.