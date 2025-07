Mariella Zanetti reveló que Óscar D' León la invitó a su hotel junto a Tula Rodríguez: "Nos mandó al manager"

Mariella Zanetti volvió a acaparar la atención al sentarse en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. La exvedette no solo compartió detalles poco conocidos de su vida personal y profesional, sino que también sorprendió con una anécdota inesperada relacionada con el reconocido salsero Óscar D'León.

Durante la conversación con Beto Ortiz, el periodista recordó un episodio ocurrido en 2002, cuando Mariella Zanetti y Tula Rodríguez asistieron a su programa televisivo el mismo día que se presentó el salsero venezolano Óscar D'León. A raíz de ese momento, Mariella contó que el artista, a través de su mánager, las invitó a su habitación de hotel tras la emisión del programa.

"Nos mandaron a llamar. La gente es bien loca, ¿qué dirán? Las llamó y van corriendo. Nos mandó con el manager el nombre del hotel y el número de la habitación... ¡Fuera de acá!", exclamó la exvedette, dejando claro que rechazaron la propuesta. Aunque no entró en más detalles, Zanetti dio a entender que tanto ella como Tula no accedieron a acudir a la reunión con el intérprete de Llorarás .

Este tipo de historias poco conocidas generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron el episodio como una muestra más del interés que siempre despertó la vida artística y personal de Zanetti.

Antes de eso, durante el programa, Mariella confesó que, en su mejor etapa como vedette, pudo ganar hasta 16 mil dólares en un solo día gracias a sus múltiples presentaciones. Aunque dejó claro que no era algo cotidiano, sí formaba parte de una época de gran demanda por sus shows.

"Me levantaba a las 4 de la mañana. Hacía activaciones en empresas, me pagaban hasta $2.000 por 45 minutos. Luego me iba a otro show. Así podía tener varios eventos al día", explicó con total seguridad.