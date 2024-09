¡Qué tal dupla! Roberto Martínez se reencuentra con su expareja Vanessa Terkes: "Te quiero"

Roberto Martínez sorprendió al aparecer en el programa de cocina 'El Gran Chef famosos' siendo refuerzo de su expareja Vanessa Terkes y es que ambos han compartido una historia de amor que lamentablemente terminó por diferencias entre la pareja.

Usuarios en redes sociales se emocionaron por este reencuentro pese a que compartieron una relación sentimental ambos demostraron que el respeto y la admiración el uno por el otro se mantiene intacto deseándote lo mejor en sus vidas personales.

En la última edición del programa de cocina 'El Gran Chef famosos' todos los competidores en competencia recibieron la ayuda de un refuerzo bastante cercano para ellos.

En el caso de Diana Sánchez recibió el acompañamiento y apoyo de Zumba, Adolfo Aguilar recibió el refuerzo de Álvaro Zagal, conocido como 'Zegaladas' y Vanessa Terkes recibió la compañía de nada más y nada menos que de Roberto Martínez quien en algún momento fue su pareja.

Sin embargo lejos de sentirse la atención entre la ex pareja vamos demostraron que el tiempo ha sido clave para que ambos decidan seguir su propio camino deseando ser lo mejor el uno del otro.

La producción del programa de cocina aprovecho este junte para realizar un divertido video en donde recordaron episodios de su pasada relación pero ahora con mucho más humor.

En el corto video Vanessa confirmó que fue ella quien decidió terminar la relación pero no se consideró una pareja tóxica.

Sin embargo, la atención llegó cuando preguntaron el motivo de su rompimiento y fue ahí cuando Vanessa le obligó a Roberto a asumir su error asegurando que fue él quien sacó los pies del plato para dar fin a su relación.

Finalmente ambos aseguraron que no descartan la posibilidad de que más adelante puedan retomar su relación como dos personas ya más maduras y conscientes eso es lo que quieren en su presente y en su futuro.

La modelo no dudó en comentar la publicación donde ambos lucen en total complicidad recalcando qué es importante guardarle cariño a las ex parejas después de haber terminado de una manera sana y sin rencores.

"Así es como uno tiene que recordar a los ex! Con cariño. Nota importante! Saber salirse a tiempo! Te quiero Robert!", escribió Vanessa confirmando que evidentemente ya cerró el capítulo con el ex pelotero y la experiencia quedó como lección.

La popular 'Chata' está pasando un buen momento en su carrera ya que recientemente fue presentada como el nuevo jale de 'El Gran Chef: Famosos', donde ha demostrado grandes habilidades a la hora de cocinar. Además, en una reciente entrevista abrió su corazón y contó cuál es su estado sentimental actual ya que no está buscando el amor.

"El amor va a llegar solito, no hay que buscarlo, tengo mucho amor de mi familia, de mis amigos, de algún amigo cariñoso por ahí, así que no necesito" , reveló en entrevista para Trome.

Enseguida, la actriz destacó que se siente feliz de haber viajado a España para estudiar su Máster de producción ejecutiva de cines, series y documentales, por lo que ahora se encuentra enfocada en desarrollarse profesionalmente y si se enamora, sería de alguien que le complemente en ese aspecto y se puedan adaptar el uno al otro.

"Me encantaría estar en pareja, alguien que camine a mi lado, que entienda el proceso en el que estoy, que ahora ando pendiente de mí más que de otra persona. Si aparece, bienvenido porque me encanta hacer cucharita, que nos adaptemos. Soy clara, no quiero ser egoísta, alguien que sume y no que reste", concluyó.