Uchulu estaría en Tailandia para someterse a un cambio de sexo: "Me pone muy contenta"

La carismática Uchulu viene viviendo unos días inolvidables tras atravesar el mundo para llegar a Tailandia junto a su madre, inicialmente se pensaba que era un viaje de distracción para las dos, sin embargo, este viaje tiene un propósito muy importante para la influencer que poco a poco viene dando detalles en su cuenta de Instagram.

Todo indicaría que Uchulu se estaría preparando para someterse a una intervención quirúrgica para un cambio de sexo definitivo luego de haberlo pensado por mucho tiempo, finalmente este sueño se hará realidad para la youtuber.

Uchulu daría un paso importante en su vida

Un hecho muy especial estaría a punto de suceder en la vida de la muy querida Uchulu y es que la actriz cómica acaba de llegar a Tailandia hace algunos días para que se haga realidad un sueño que ella ya venía evaluando desde hace muchos años atrás.

La creadora de contenido viene registrando en redes lo que viene siendo su estadía en el país del Sudeste Asiático donde a parte de estarse realizando chequeos médicos, también se está dedicando a turistear junto a su madre quien ha sido su única acompañante en esta aventura significativa en su vida.

Todo indicaría que Uchulu ha llegado a Tailandia para someterse a un cambio de sexo, si bien es cierto no lo confirmado como tal, las publicaciones que viene realizando dejaría entrever que faltaría poco para este nuevo comienzo.

Mensaje de Uchulu en redes

"Gracias mamita hermosa, sin ti, no estaría tranquila ni preparada para este gran paso en mi vida... Te amo infinitamente, sé que andas angustiada y preocupada, pero sé que todo va a salir bien, con esta acción me demuestras que Dios me dio la mejor mamá del mundo, que mil veces te elegiría como mi madre, sé que no estás de acuerdo con esta decisión, pero qué lindo poder tener tu apoyo, tu amor y tus cuidados... Te amo, te debo la vida entera madre mía", escribió uchulú agradeciendo su progenitora quien al parecer sería su mano derecha en esta decisión importante en su vida y quien estará al pendiente de su pronta recuperación.

En algunas de sus historias, Uchulu registró la visita a una clínica en donde ha pasado diversos exámenes empezando por el psicológico que afortunadamente aprobó, seguidamente reveló que debe depurar su organismo para el siguiente paso en este delicado proceso que al parecer tomará un buen tiempo.

La popular Uchulu reveló que este es un momento muy importante en su vida a pesar de que ha recibido comentarios de todo tipo es consciente que al ser un personaje público la expone a estos ataques cibernéticos del que poco a poco ha tenido que aprender a sobrellevar.

"En su momento pensé mucho en hacerlo público o no, pero déjeme contarles mi realidad, para mí esto es muy importante, me pone muy contenta. desde que comenzó el viaje de Tailandia me han dado demasiado amor del que siento muchas veces estar bendecida, ustedes con sus mensajes que me han estado regalando, me han llenado más inseguridad de que esto es lo que realmente deseo", agregó Uchulú.

Por el momento Uchulu no ha brindado más detalles de lo que sigue en su siguiente procedimiento pero mantiene a sus fanáticos informados de lo que viene realizando en Tailandia junto a su madre quien se ha embarcado en esta aventura junto a la actriz cómica que está decidida hacer completamente una mujer.

Uchulu responde a usuario que cuestiona sus viajes

La muy querida Uchulu decidió no permitir seguir siendo atacada en redes sociales luego de publicar lo que viene siendo su viaje a Estambul junto con su madre para darse unas merecidas vacaciones, pese a que la emoción la embargaba, por otro lado tuvo que lidiar con comentarios que cuestionaban el cómo puede darse estos lujos solo por ser influencer a lo que no dudó en explicar que siempre ha sido una persona chambera y que nadie le ha dado nada en bandeja de plata.

"No puedo creer que una persona sin estudios superiores pueda darse esa vida por tan solo ser disque ser influencer, hoy en día el estudio no vale nada. El mundo está loco", fue el mensaje de una usuaria contra Uchulu a lo que ella no dudó en responder.

Uchulu recalcó que toda su vida quiso ejercer una profesión, sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino el cual siguió y la llevó a la fama, pese a ello se mantiene humilde y trata de darle a su familia una calidad de vida digna gracias a su trabajo en la tv.

"Siempre persigan sus sueños, lo que ustedes deseen ser en esta vida... yo quería ser ingeniera agroindustrial acuícola, pero la vida y mis ganas de salir adelante dieron otro rumbo en la pandemia del año 2020, también amaba el mundo del arte y comencé con un celular que no tenía mucha calidad de video para realizar mis parodias", dijo.

Uchulu pronto brindará mayores detalles sobre la presunta operación de un cambio de sexo a la que vendría sometiéndose en compañía de su madre quien a pesar de no estar de acuerdo se mantiene al lado de su hija.