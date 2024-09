Génesis Tapia revela que dará a luz sola sin la compañía de Kike Márquez: "Sola daré vida"

La bogada Génesis Tapia reveló que este embarazo que viene atravesando lo llevará a cabo sola, a diferencia de sus experiencias pasadas con sus otros hijos por quienes siempre estuvo acompañada, sin embargo, la profesional aseguró que después de la infidelidad de su esposo Kike Márquez prefiere entrar a sala sin la compañía del padre de su hijo.

Como se recuerda hace ya algunas semanas atrás se supo de la infidelidad de Kike Márquez mediante el programa de Magaly Tv la Firme donde se ve al padre de familia entrar a un hotel con una mujer de a penas 18 años.

Después de que Génesis Tapia sufriera una amenaza de aborto a raíz del descubrimiento de infidelidad de su todavía esposos Kike Márquez, hoy por hoy, la madre de familia ya se encuentra estable y recuperándose poco a poco desde la comodidad de su vivienda.

Como se sabe, Tapia aseguró que Kike Márquez le fue infiel siendo consiente que ella ya tenía riesgo de aborto semanas atrás, pese a ello, Kike fue indiferente y salió a la luz las imágenes donde se luce con otra mujer.

Sin embargo, lejos de derrumbarse, Génesis Tapia a afirmado que su bebé en camino es un motivo más para pararse y seguir con la cabeza en alto por sus hijos pues son ellos quienes podrían salir perjudicados si su madre se rinde.

Génesis Tapia revela que dará a luz sola

Es por ello que Tapia usó sus redes sociales para conversar con sus seguidores sobre detalles de su vida personal siendo uno de ellos la compañía que tendrá al lado cuando de a luz a su hijo.

Inicialmente, reveló que su primer parto estuvo acompañada de su abuelo, otro de su hermana quien desafortunadamente no reside en Perú, sin embargo, este último decidió entrar sola.

La madre de familia aseguró que este último parto solamente será ella y su bebé a quien ya le puso de nombre Adonay, pues él ha sido su fuerza para levantarse ante las adversidades.

"Con Jazael entre con una persona espiritual que es muy importante para mí como mi hermana Kiara y bueno ella está en otro país, mis abuelos ya no pueden, he decidido que entrare sola, voy a entrar sola a dar vida y a darme vida también a mí", agregó la pelirroja.

Pese a que decidió seguir el proceso de divorcio con Kike Márquez, Génesis aseguró que jamás le impedirá que visite a sus hijos ya que considera que es un derecho de los menores compartir con su padre y crecer con el amor de ambos por igual.

La exchica reality reveló cómo está afrontando su actual situación luego de la infidelidad de su esposo Kike Márquez. En ese sentido, la abogada sostuvo que no llorará más por las acciones que tomó su expareja y está decidida a salir adelante junto a sus hijos.

"Aquí ya no hay lágrimas, no les voy a negar que es un proceso, a veces me pongo pensativa y con cosas, pero lágrimas ya no hay, no hay tiempo, ya empiezo la titulación la próxima semana, igual que mi maestría. Sigo con el quechua nivel avanzado, no hay tiempo para llorar. Es momento de sanar, de seguir creciendo y entender que mi familia de seis, mis hijos y yo, siempre podemos ver el sol brillar", contó en sus redes sociales.