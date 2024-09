Magaly advierte a Melissa Klug tras confirmar demanda a Pamela López: "Esos chats saldrán a la luz"

La conductora de espectáculos Magaly Medina opinó sobre las recientes declaraciones de Melissa Klug donde confirma la demanda contra Pamela López e incluso aseguró que el proceso ya se encuentra judicializado, versión que la popular 'Urraca' rechazó ya que no hay pruebas de lo que afirma.

Incluso la periodista aseguró que la empresaria saldría mal parada de seguir con el proceso de demanda hacia la todavía esposa de Christian Cueva ya que ese será el momento de exponer las conversaciones de la popular 'Blanca de Chucuito' con el pelotero a modo de defensa y el panorama puede ser desalentador para Klug.

En el último programa de 'Magaly Tv la Firme' la conductora no fue ajena a la reciente entrevista de Melissa Klug en el programa de 'América Hoy' donde aseguró que la demanda que le interpuso a Pamela López ya se encuentra en proceso y solo está esperando la decisión del juez.

La periodista afirmó que eso no era del todo cierto pues no tiene registro de que la demanda ya se encuentre judicializada, además la abogada de Pamela, Rosario Sasieta desmintió tales afirmaciones.

"Lo que pasa es que ella dijo ya está judicializado y no, lo ha dejado en mesa de parte de repente porque yo ni eso se lo creo todavía pero eso era para evitar las preguntas porque ella sabe que judicializar este caso de ella demandar a Pamela López por las cosas que me dijo a mi programa" , dijo en un primer momento la periodista.

Por otro lado, Magaly recalcó que si la demanda sigue su curso, Pamela López se verá en la obligación de defenderse, esto quiere decir que será el momento perfecto para mostrar como prueba las conversaciones que encontró entre Christian Cueva y Melissa Klug siendo un punto en desventaja para la empresaria ya que saldría a la luz los chats que la dejaron mal parada.

"Los periodistas que solemos hacer siempre tenemos acceso a estos expedientes entonces esas conversaciones se van hacer públicas de una manera u otra así que ella no le conviene demandar ya que para demandar también tiene que dejar a la otra persona defender y con lo que yo he visto creo que las agarró de tontas" , agregó la popular 'Urraca'.

Asimismo, se burló del hecho de que afirmara que Pamela López le había respondido su carta notarial con una disculpa y ella lo rechazó debido a que las disculpas deben ser en el mismo programa donde ella la difamó, según la empresaria.

La conductora aseguró que debe estar soñando ya que según Rosario Sasieta, Pamela López no ha tenido comunicación con Melissa Klug por ningún medio e incluso se negó a rectificarse de sus palabras asegurando que tiene pruebas.

La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, estuvo en el programa magazine América Hoy en donde reveló detalles sobre la demanda que le interpuso a Pamela López por involucrarla con el futbolista Christian Cueva. Ante ello, 'la Blanca de Chucuito' sostuvo que su denuncia ya fue aceptada.

"No puedo pronunciarme mucho. Mi abogado me ha asesorado y me dijo que el tema ya está judicializado y es ahí donde se tendrá que resolver la cosa (...) Mi denuncia ya está aceptada", dijo Melissa Klug. En ese momento, Janet Barboza acotó se mostró sorprendida por dichas declaraciones. "Uy, se le viene la noche a Pamela López, porque todo lo que uno dice, tiene que demostrarlo".